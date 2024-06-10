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Обставила Світоліну. Костюк стала першою ракеткою України

Фото: Марта Костюк потрапила до елітної компанії тенісисток (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк оновила персональний рекорд і стала національною лідеркою у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

21-річна українка піднялася на 17-те місце в класифікації професіоналок. Вона обійшла найсильнішу вітчизняну тенісистку в історії Еліну Світоліну, яка опустилася на 21-шу позицію.

Костюк оновила власний рекорд. Досі молода спортсменка не перебувала так високо в рейтингу WTA. Більше того, вона показала другий результат у тенісній історії України. Світоліна восени 2017 року перебувала на третій сходинці класифікації.

До першої сотні потрапили ще три українки. На п'ять позицій вгору піднялася Даяна Ястремська (27-ме місце), а Ангеліна Калініна пішла догори на два щаблі (46-те). Тим часом досвідчена Леся Цуренко втратила аж 14 позицій і опустилася на 59-те місце.

Беззаперечним лідером рейтингу WTA залишилася Іга Свьонтек. Полька набрала 11695 залікових балів. Натомість американка Корі Гауфф випередила Аріну Сабаленко з Білорусі в боротьбі за другу позицію. Сенсаційна фіналістка "Ролан Гарроса" Ясміне Паоліні злетіла на 7-ме місце.

 

До слова, раніше Свьонтек переграла Паоліні у жіночому фіналі French Open.

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Марта КостюкЕліна СвітолінаТенісДаяна Ястремська