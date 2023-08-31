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Обстановка на фронті і не тільки. Залужний поговорив з генералом США

Україна, Четвер 31 серпня 2023 19:49
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Обстановка на фронті і не тільки. Залужний поговорив з генералом США Фото: Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний (golos.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Зокрема обговорили постачання ППО для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Під час розмови поінформував генерала Міллі щодо оперативної обстановки на фронті та розповів про перебіг нашої наступальної операції", - повідомив головнокомандувач.

За словами Залужного, під час розмови, вони з Міллі окремо зупинилися на постачанні озброєння та боєприпасів. Головнокомандувач наголосив, що посилення української протиповітряної оборони тало ще одним важливим питанням, яке також було обговорено.

"Подякував за черговий пакет безпекової допомоги, про який США оголосили напередодні, а також за роботу, яку проводять наші союзники задля надання Україні винищувачів F-16", - додав він.

Системи ППО в Україні

Зазначимо, що наразі Україна зараз має дві системи ППО Patriot. Одну їй передали США, а іншу - Німеччина спільно з Нідерландами.

Вчора, 9 серпня Німеччина відзвітувала про передачу Україні ще двох пускових установок ЗРК Patriot.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що для ефективного захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.

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