Обстановка в Бахмуте сложная, но гуманитарного кризиса нет, - заммэра

Заместитель мэра Бахмута Александр Марченко заявил, что из-за регулярных обстрелов, ситуация ухудшается. Часть зданий и инфраструктуры уже разрушены полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

По словам Марченко, город с каждым днем обстреливают все чаще. За последний день было уничтожено четыре дома, в части города уже отсутствует электроснабжение, потому что ремонтные бригады из-за опасности, не могут выехать на места повреждений.

Недавно было уничтожено предприятие, которое занималось вывозом мусора, но власти успели подготовить транспорт на замену.

"В целом гуманитарной катастрофы нет. Но по магазинам ценники довольно высокие. Рынок, больницы и аптеки работают. Гуманитарную помощь выдаем", - заявил заместитель главы Бахмута.