ua en ru
Пн, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обслуговує резиденції Путіна. Партизани розвідали базу ФСО Росії у Москві

Москва, Понеділок 20 листопада 2023 12:34
UA EN RU
Обслуговує резиденції Путіна. Партизани розвідали базу ФСО Росії у Москві Фото: партизани розвідали базу ФСО Росії у Москві, яка обслуговує резиденції глави Кремля Володимира Путіна (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани влаштували вилазку до району військової частини Федеральної служби охорони (ФСО) РФ у Москві. Її військові не беруть участь у війні проти України, а обслуговують резиденції глави Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Наші агенти провели спостереження військової частини № 66631, яка перебуває у підпорядкуванні ФСО Росії у Москві", - йдеться у повідомленні.

Партизани назвали цю частину "дивовижною", оскільки її військовослужбовці не ведуть бойових дій.

"Замість гармат, ракет та інших автоматів вона закуповує послуги з ремонту палаців. За фактом обслуговує палаци Путіна і приймає на себе всі держзакупівлі", - зазначають в "Атеш".

Партизани у Москві

Зазначимо, що це не перша вилазка партизанів "Атеша" у російській столиці. Нещодавно партизанам вдалося розвідати новий ракетний завод, розташований у Москві, в спальному районі Некрасівка, в індустріальному парку "Руднєво". Крім того, вони проникли на територію бази 107-го спеціального моторизованого полку в Москві. Їм вдалося виявити слабкі місця охорони об'єкта.

Що відомо про резиденції Путіна

До всіх основних резиденцій російського диктатора Володимира Путіна підвели залізничні колії, а поряд збудували секретні станції. Це підтверджує той факт, що останнім часом президент РФ став більше користуватися потягом, аніж літаком. Крім того, російські журналісти знайшли установку ППО недалеко від передбачуваної резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Червоній Поляні, розташованій у Краснодарському краї РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Москва
NEWS
Понад 600 окупантів та 4 танки. Генштаб оновив втрати росіян в Україні
Понад 600 окупантів та 4 танки. Генштаб оновив втрати росіян в Україні
DAILY
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни