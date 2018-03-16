Общий ущерб экономики от деятельности Гонтаревой еще предстоит подсчитать следователям, - Николаенко

Общий ущерб экономики от деятельности Гонтаревой еще предстоит подсчитать следователям, так как сумма в триллион гривен может оказаться не исчерпывающей. Такое мнение в комментарии "Апострофу" выразил политик и лидер партии "Основа" Андрей Николаенко.

"Конституционным большинством в 342 голоса, народные депутаты уволили Валерию Гонтареву с поста главы НБУ. Уволили по представлению Президента с нейтральной формулировкой "возникновение обстоятельств, исключающих возможность быть главой НБУ" (п.10 статьи 18 закона об НБУ). Хотя более подходящей была бы формулировка п.6 этой же статьи – "утеря безупречной деловой репутации". Или, как минимум – увольнение за прогулы в течение 10 месяцев. Теперь судьбу Гонтаревой должны решить НАБУ, ГПУ и Нацполиция. Материалов у них – более чем достаточно", - считает Николаенко.

По его мнению, Гонтарева – это не только яркая демонстрация недопустимости любых попыток влияния руководителей государства на деятельность регулятора, но еще и важный стимул к изменению законодательного поля, определяющего деятельность НБУ.