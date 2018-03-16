Загальний збиток економіки від діяльності Гонтарєвої ще належить підрахувати слідчим, - Ніколаєнко

Загальний збиток економіки від діяльності Гонтарєвої ще належить підрахувати слідчим, так як сума в трильйон гривень може виявитися не вичерпною. Таку думку в коментарі "Апострофу" політик висловив і лідер партії "Основа" Андрій Ніколаєнко.

"Конституційною більшістю 342 голоси, народні депутати звільнили Валерію Гонтареву з посади голови НБУ. Звільнили за поданням Президента з нейтральним формулюванням "виникнення обставин, що виключають можливість бути главою НБУ" (п. 10 статті 18 закону про НБУ). Хоча більш прийнятним було б формулювання п.6 цієї статті – "втрата бездоганної ділової репутації". Або, як мінімум – звільнення за прогули протягом 10 місяців. Тепер долю Гонтарєвої повинні вирішити НАБУ, ГПУ і Нацполіція. Матеріалів у них – більш ніж достатньо", - вважає Ніколаєнко.

На його думку, Гонтарєва – це не тільки яскрава демонстрація неприпустимості будь-яких спроб впливу керівників держави на діяльність регулятора, але ще і важливий стимул до зміни законодавчого поля, що визначає діяльність НБУ.