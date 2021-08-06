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Общины смогут основывать лицеи: президент подписал закон

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Киев, Пятница 06 августа 2021 15:57
Общины смогут основывать лицеи: президент подписал закон Фото: ОТГ смогут основывать лицеи (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет объединенным территориальным общинам основывать лицеи. Соответствующий документ был одобрен парламентом 15 июля 2021 года.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Офис президента.

Согласно документу, представителям территориальных общин всех уровней разрешается выполнять функции учредителей лицеев до 1 сентября 2027 года, то есть до того, как состоится полноценный запуск трехлетней старшей профильной школы.

Так, органы местного самоуправления должны до 1 сентября 2024 года утвердить планы формирования эффективной сети учреждений общего среднего образования с учетом требований законодательства.

Также документ вводит с 1 сентября 2027 года новые требования к образовательной деятельности коммунальных лицеев, которые должен выполнить основатель заведения, а именно:

  • функционирование не менее двух классов по трем профилям обучения в течение 10-12 лет обучения учащихся;
  • формирование безопасной, инклюзивной и цифровой образовательной среды с надлежащей материально-технической базой и доступом к Интернету;
  • обеспечение питания и при необходимости - подвоз учащихся и педагогов.

Кроме того, для обеспечение учебного процесса для детей, находящихся на стационарном лечении или которым оказывается реабилитационная помощь в медучреждениях, законом предусмотрено функционирование нового государственного учреждения.

В таких случаях создается дополнительный класс, утверждается индивидуальный учебный план или другой, наиболее благоприятный для ребенка способ обучения.

Документ также обязывает правительство продлить в 2022-2030 годах выделение субвенции на обеспечение общего среднего образования НУШ.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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