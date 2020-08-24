В общежитии учебного центра "Десна" произошел взрыв

В понедельник, 24 августа, в одном из общежитий учебного центра "Десна" в Черниговской области произошел взрыв. В результате взрыва один военнослужащий погиб.

Об этом сообщает пресс-служба учебного центра в Facebook.

В учебном центре заявили, что взрыв произошел из-за личной халатности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих.

От взрыва пострадали еще двое военнослужащих и гражданская девушка, которая была в гостях. Пострадавшая девушка находится в тяжелом состоянии.

"В настоящее время на месте происшествия работает руководство учебного центра, командования Сухопутных войск, соответствующие должностные лица и следственная группа Национальной полиции", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Кривом Роге мужчина бросил гранату в знакомый, с которым поссорился; в результате взрыва гранаты пострадали несколько человек.

Кроме того, взрыв гранаты унес жизнь жителя Мариуполя; в доме погибшего обнаружили боеприпасы и порох.