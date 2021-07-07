ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Обществу Красного Креста Украины хотят разрешить передачу госимущества в аренду без аукциона

Новина українською →
Украина, Среда 07 июля 2021 12:17
Обществу Красного Креста Украины хотят разрешить передачу госимущества в аренду без аукциона Фото: Красному Кресту Украины могут разрешить передачу госимущества в аренду без аукциона (facebook.com RedCrossUkraine)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют позволить передачу Обществу Красного Креста Украины государственного и коммунального имущества в аренду без аукциона. Комитет по вопросам экономического развития предоставил соответствующую рекомендацию по законопроекту №5061.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Закон предлагает предоставить право на передачу Обществу Красного Креста Украины и его местным организациям в аренду госимущества без проведения аукциона при условии сохранения и использования арендованных помещений для уставной деятельности общества.

"Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде включить законопроект в повестку дня сессии и по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект №5061 принять за основу", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Красный Крест аукцион Верховная рада
NEWS
В Украине 610 новых случаев коронавируса
В Украине 610 новых случаев коронавируса
DAILY
Жаркая пора. Что происходит с делами о резонансных терактах в Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Жаркая пора. Что происходит с делами о резонансных терактах в Украине