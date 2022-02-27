ru ua
Вс, 27 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Общественный транспорт Киева отдали на нужды нашим защитникам, - КГГА

Новина українською →
Киев, Воскресенье 27 февраля 2022 11:35
Общественный транспорт Киева отдали на нужды нашим защитникам, - КГГА Фото: Транспорт Киева отдали на нужды ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

После ввода в Киеве комендантского часа до 8:00 28 февраля весь подвижной состав городского транспорта задействован в выполнении задач Киевского центрального штаба. Сейчас коммунальные и частные перевозчики города обеспечивают транспортом наших защитников.

Об этом говорится в утренней сводке КГГА относительно ситуации в Киеве.

В частности, подвижной состав КП "Киевпастранс" привлечен для помощи военным. Кроме того, некоторые частные перевозчики также привлекли свой подвижной состав для транспортировки защитников.

Также в ведомстве напомнили, что станции метрополитена работают только в режиме укрытия - движение поездов не осуществляется.

"Гермозатворы на красной ветке метро закрыты и открываются при необходимости дополнительно принять население. На других станциях "герма" открыта", - говорится в сообщении.

Ситуацию в метрополитене контролирует полиция. В настоящее время совместно с работниками метро формируют потребность в питании, медикаментах и теплых вещах, чтобы обеспечить ими людей, укрывающихся от нападения врага в метро.

Ранее мы писали, что Виталий Кличко обратился к бизнесу с просьбой помочь людям в укрытиях, больницам, а также защитникам из теробороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина