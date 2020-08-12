ru
ua

Общественный совет при Минюсте инициировал запрет партии ОПЗЖ

Автор: РБК-Украина

Авторы обращения также инициировали запрет деятельность "Партии Шария"

Общественный совет при Министерстве юстиции Украины рассмотрел обращение политических сил и общественных организаций о запрете деятельности в Украине партий "Оппозиционная платформа - За життя” и “Партии Шария". По итогу заседания совет рекомендовал Минюсту начать юридический процесс и запретить деятельность партий.

Самые читаемые новости

Об этом сообщил председатель общественного совета при Минюсте Василий Гончарук.

По мнению авторов обращения, работа партий вредит национальной безопасности.

Напомним, 30 июля украинские патриотические организации официально обратились в Общественный совет при Министерстве юстиции с требованием аннулировать регистрацию "Оппозиционной платформы - За життя" и "Партии Шария".

По данным авторов обращения, СБУ и Минюст уже начали расследование на предмет нарушения вышеуказанными политсилами ст. 5 и 21 закона “О политических партиях в Украине".

Прогноз погоды
► Вокруг Минска поднимают военные части ► Экзит-пол: Лукашенко лидирует на выборах президента Беларуси
Читать все новости