Загальна вартість 100 найдорожчих українських брендів склала 6,2 млрд дол., - рейтинг

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Загальна вартість всіх 100 брендів за 2019 рік підвищилася на 4,7%

Журнал "НВ" склав щорічний рейтинг 100 найдорожчих брендів України, перші позиції в ньому зайняли "Моршинська", "Нова пошта" і Rozetka. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг брендів, опублікований в журналі №43 за 21 листопада 2019 року.

Автори рейтингу видання відзначають, що загальна вартість всіх 100 брендів за 2019 рік підвищилася на 4,7% і досягла 6,2 млрд доларів.

При цьому фармацевтика за підсумками нинішнього року з великим відривом очолила топ-5 галузей, які подорожчали за сумарною вартістю брендів. Для фармацевтики показник зростання склав 203%, тоді як найближчі сусіди за рейтингом, фінансові послуги та молочна промисловість, зросли на 33% і 26% відповідно. Найдорожчим фармацевтичним брендом в рейтингу визнана "Дарниця".

"НВ" розбирає кілька кейсів ребрендингу, який українські компанії провели в нинішньому році.

За словами маркетинг-директора "Фокстрот" Наталії Ставрати, її компанія стала "спілкуватися більш іронічно, більш простою мовою", щоб залучити в торговельну мережу молодих покупців.

В якості іншого прикладу "НВ" наводить компанію "Дарниця", новий логотип якої являє собою букву "d", стилізовану під мікроскоп.

"Мікроскоп - це символ досліджень, інновацій, пошуку. Ми бачимо "Дарницю" саме такою - шукає нове, розробляє ліки, потрібні пацієнтам", - пояснив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Він підкреслив, що ребрендинг - це елемент нової стратегії, а не просто новий логотип.

"Дарниця" - компанія з великою історією, ми хочемо зробити її сучасною, динамічнішою. Для нас важливо, щоб "Дарниця" стала впізнаваним міжнародним брендом. Ми хочемо, щоб українці пишалися компанією, яка працює на міжнародній арені", - додав Шимків.

Він також повідомив, що разом з новим логотипом в "Дарниці" з'явилися і нові цінності: спадщина, амбітне лідерство, відповідальність і extreme ownweship (загострене почуття власника).

Як пояснює "НВ", вартість кожного бренду розраховувала компанія MPP Consulting. Методологія оцінки заснована на фінансових результатах компаній - власників марок. Враховувалися також і інші фактори: географічне покриття продажів, технологічна складова, продукція та інвестиційна привабливість галузі.