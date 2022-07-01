ОБСЕ закрывает офис координатора проектов в Украине из-за России

ОБСЕ инициировала закрытие офиса координатора проектов в Украине. Решение последовало за отсутствием консенсуса постоянного совета ОБСЕ по продлению мандата координатора проектов из-за позиции России.

Об этом заявили действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ .

"К сожалению, несмотря на подавляющую поддержку государств-участников в отношении продолжения важной работы, которую Координатор проекта выполнял на протяжении 23 лет, консенсус по продлению его мандата не был достигнут из-за позиции РФ", - заявил глава ОБСЕ.

Рау подчеркнул, что польское председательство продолжит консультации с государствами-участниками относительно будущей роли и присутствия ОБСЕ в Украине.

Отметим, СММ была создана в марте 2014 года по запросу представительства Украины в ОБСЕ и консенсусному решению всех 57 государств-участников. Базируется на Донбассе. Миссия насчитывает 1291 человека и является самой крупной в организации.