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ОБСЕ зафиксировала учения с боевой стрельбой в Луганской области

Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 50 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В Луганской области боевики проводили учения с боевой стрельбой.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

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Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня, в том числе 9 взрывов вблизи Горловки и Донецкой фильтровальной станции. За предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала 42 нарушения режима прекращения огня.

В Луганской области СММ зафиксировала 40 нарушений режима прекращения огня. Все вблизи Мирного. По оценке СММ, все нарушения были учениями с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности. За предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала в области 5 нарушений режима прекращения огня.

РБК-Украина писало, что в среду, 10 февраля, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня. Был ранен военный.

Напомним, 9 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе. Боевых потерь среди военных не было.

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