ОБСЕ зафиксировала учения с боевой стрельбой в Луганской области

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 50 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В Луганской области боевики проводили учения с боевой стрельбой.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ .

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня, в том числе 9 взрывов вблизи Горловки и Донецкой фильтровальной станции. За предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала 42 нарушения режима прекращения огня.

В Луганской области СММ зафиксировала 40 нарушений режима прекращения огня. Все вблизи Мирного. По оценке СММ, все нарушения были учениями с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности. За предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала в области 5 нарушений режима прекращения огня.