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ОБСЕ не зафиксировала существенного вреда сооружениям в результате пожаров в Луганской области

Автор: РБК-Украина

Мониторинговая миссия ОБСЕ заявила об отсутствии существенного вреда сооружениям гражданского и коммерческого назначения вследствие лесных пожаров в Станице Луганской. В то же время наблюдатели зафиксировали большие массивы сгоревшего леса и подлеска.

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Об этом говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине № 236/2020 от 3 октября 2020 года.

Отмечается, что миссия не зафиксировала существенного вреда сооружениям гражданского и коммерческого назначения.

"Миссия и дальше следила за ситуацией с лесными пожарами возле КПВВ в Станице Луганской. По наблюдениям миссии, большинство лесных пожаров в этом районе ликвидировали, однако КПВВ до сих пор был закрыт", - говорится в отчете.

Напомним, борьба с пожарами в Луганской области продолжается. Вдоль линии разграничения на территории трех районов пока ситуация остается сложной, поскольку там в зону поражения попали десятки населенных пунктов.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что площадь пожаров в Луганской области превысила 20 тысяч гектаров.

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