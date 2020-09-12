ОБСЕ зафиксировала пять нарушений перемирия вблизи Ясиноватой

В Донецкой области СММ зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня 10 сентября. Всего наблюдатели видели два взрыва и три очереди из крупнокалиберного пулемета в юго-западном направлении от Ясиноватой.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В то же время, в Луганской области миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. Последний раз ОБСЕ фиксировала нарушения режима прекращения огня в Луганской области 7 сентября.

Кроме того, после договоренности относительно перемирия, достигнутой на встрече Трехсторонней контактной группы 22 июля, СММ зафиксировала в общей сложности 1006 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Среди них 176 взрывов, два снаряда в полете, 13 осветительные ракеты и 815 очередей и выстрелов.

Напомним, 11 сентября, на Донбассе не нарушался режим прекращения огня.

В ООС ранее сообщали, что за 10 сентября на Донбассе боевики трижды нарушили режим "тишины", обстреляв позиции у Шумов и Золотого.