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ОБСЕ зафиксировала одно нарушение "тишины" на Донбассе

Автор: РБК-Украина

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ за сутки, 22 сентября, зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня в Донецкой области. В Луганской области перемирие не нарушалось.

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Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"В Донецкой области миссия зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня (взрыв неопределенного происхождения) в районе северо-восточнее н. П. Гранитное (подконтрольный правительству, 60 км к югу от Донецка). За минувшие сутки ни одного нарушения режима прекращения огня в области зафиксировано не было", - говорится в отчете.

В то же время в Луганской области за сутки, 22 сентября, перемирие не нарушалось. За минувшие сутки в области было зафиксировано два таких нарушения.

После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 1071 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 210 взрывов, 9 пролетевших неопределенных боеприпасов и 13 осветительных ракет, а также 839 очередей и выстрелов).

Напомним, ОБСЕ зафиксировала танки и "Грады" боевиков с нарушением линии отвода.

Ранее сообщалось, что боевики придерживаются "режима тишины" в течение 22 сентября.

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