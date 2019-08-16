ОБСЕ зафиксировала "Грады" на оккупированном Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 14 августа четыре реактивные системы залпового огня "Град" неподалеку Новоамвросиевского в оккупированной части Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ от 14 августа.

Сначала 12 августа наблюдатели обнаружили четыре буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и 2 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) неподалеку от населенного пункта Белое (22 км на запад от Луганска).

Кроме того, 13 августа БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 2 противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм) вблизи железнодорожной станции в Дебальцево.

"14 августа СММ зафиксировала 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) у н. п. Новоамвросиевское (56 км на восток от Донецка)", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что в зоне проведения ООС на Донбассе боевики увеличили денежное вознаграждение за сбивание беспилотных летательных аппаратов Объединенных сил.

РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ потеряла вблизи населенного пункта Обозное в оккупированном РФ районе Луганской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) малого радиуса действия в результате огня из стрелкового оружия.