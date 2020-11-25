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ОБСЕ зафиксировала два нарушения перемирия на Донбассе за сутки

Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала два нарушения режима прекращения огня на Донбассе за сутки. Все - в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 19:30 23 ноября.

Так, одно нарушение было зафиксировано вблизи Донецкой фильтрационной станции. Еще одно недалеко от Гнутово.

До этого, за предыдущие сутки, в области не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

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В Луганской области миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. За предыдущие сутки в области зафиксировали 15 нарушений режима прекращения огня.

Всего с начала перемирия на Донбассе, которое начало действовать 27 июля, СММ ОБСЕ зафиксировала 2 516 нарушений режима прекращения огня. Среди них - 992 взрыва, 75 пролетевших неопределенных боеприпасов, 33 вспышки дульного пламени и 27 осветительных ракет, а также 1 389 очередей и выстрелов.

Напомним, 24 ноября позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки попали под обстрел вражеского снайпера. Около полудня снайперская пуля попала в украинского военнослужащего.

В результате погиб военнослужащий из Киевской области старший солдат Вячеслав Минкин.

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