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ОБСЕ зафиксировала девять нарушений вблизи Золотого

Пятница 05 февраля 2021 02:37
ОБСЕ зафиксировала девять нарушений вблизи Золотого
Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала девять нарушений тишины на Донбассе 3 февраля. Все они в Луганской области вблизи Золотого.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, миссия зафиксировала 5 взрывов неопределенного происхождения и 4 очереди из крупнокалиберного пулемета в районах к северу и югу от участка разведения в районе Золотого. За предыдущий отчетный период в этой области таких нарушений не зафиксировано.

В Донецкой области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 2 таких нарушения.

РБК-Украина писало, что с начала 4 февраля пророссийские боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе четыре раза нарушали перемирие.

Напомним, о ранении украинского военного возле Пивденного украинская сторона уже уведомила миссию ОБСЕ.

Также РБК-Украина писало, что в плену боевиков оказался украинский военный. Его недавно объявили пропавшим.

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