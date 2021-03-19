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ОБСЕ зафиксировала 44 нарушения перемирия в Донецкой области за сутки

Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 44 нарушения режима прекращения огня на Донбассе за сутки 17 марта. Все они - в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Среди нарушений - 10 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошло вблизи Широкино и Светлодарска.

За предыдущий отчетный период зафиксировано 30 таких нарушений в Донецкой области, из которых примерно половина произошла севернее Широкиного.

В Луганской области миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня, как и за предыдущий отчетный период. Ранее СММ зафиксировала нарушения режима прекращения огня в этой области 15 марта.

Ранее сообщалось, что вследствие огня из стрелкового оружия вблизи Богдановки Донецкой области погиб гражданский. Мужчина умер 8 февраля.

Напомним, пророссийские боевики на Донбассе 18 марта смертельно ранили украинского военного.

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