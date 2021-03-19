ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ОБСЕ зафиксировала 44 нарушения перемирия в Донецкой области за сутки

Новина українською → Пятница 19 марта 2021 03:46
ОБСЕ зафиксировала 44 нарушения перемирия в Донецкой области за сутки Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 44 нарушения режима прекращения огня на Донбассе за сутки 17 марта. Все они - в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Среди нарушений - 10 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошло вблизи Широкино и Светлодарска.

За предыдущий отчетный период зафиксировано 30 таких нарушений в Донецкой области, из которых примерно половина произошла севернее Широкиного.

В Луганской области миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня, как и за предыдущий отчетный период. Ранее СММ зафиксировала нарушения режима прекращения огня в этой области 15 марта.

Ранее сообщалось, что вследствие огня из стрелкового оружия вблизи Богдановки Донецкой области погиб гражданский. Мужчина умер 8 февраля.

Напомним, пророссийские боевики на Донбассе 18 марта смертельно ранили украинского военного.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ОБСЕ Донбасс
NEWS
Зеленский завтра собирает СНБО
Зеленский завтра собирает СНБО
DAILY
Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм