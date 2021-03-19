ОБСЕ зафиксировала 44 нарушения перемирия в Донецкой области за сутки
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 44 нарушения режима прекращения огня на Донбассе за сутки 17 марта. Все они - в Донецкой области.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Среди нарушений - 10 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошло вблизи Широкино и Светлодарска.
За предыдущий отчетный период зафиксировано 30 таких нарушений в Донецкой области, из которых примерно половина произошла севернее Широкиного.
В Луганской области миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня, как и за предыдущий отчетный период. Ранее СММ зафиксировала нарушения режима прекращения огня в этой области 15 марта.
Ранее сообщалось, что вследствие огня из стрелкового оружия вблизи Богдановки Донецкой области погиб гражданский. Мужчина умер 8 февраля.
Напомним, пророссийские боевики на Донбассе 18 марта смертельно ранили украинского военного.