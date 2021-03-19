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ОБСЄ зафіксувала 44 порушення перемир'я в Донецькій області за добу

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 03:46
ОБСЄ зафіксувала 44 порушення перемир'я в Донецькій області за добу Фото: СММ ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 44 порушення режиму припинення вогню на Донбасі за добу 17 березня. Всі вони - в Донецькій області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Серед порушень - 10 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень сталося поблизу Широкіно і Світлодарська.

За попередній звітний період зафіксовано 30 таких порушень в Донецькій області, з яких приблизно половина сталася північніше Широкиного.

У Луганській області місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню, як і за попередній звітний період. Раніше СММ зафіксувала порушення режиму припинення вогню в цій області 15 березня.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вогню зі стрілецької зброї поблизу Богданівки Донецької області загинув цивільний. Чоловік помер 8 лютого.

Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі 18 березня смертельно поранили українського військового.

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