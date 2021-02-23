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ОБСЕ зафиксировала почти 230 нарушений на Донбассе за выходные

Новина українською → Вторник 23 февраля 2021 01:09
ОБСЕ зафиксировала почти 230 нарушений на Донбассе за выходные Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 229 нарушений режима тишины на Донбассе в эти выходные. Большинство из них в Луганской области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области в период с вечера 19 по вечер 21 февраля СММ зафиксировала 25 нарушений режима прекращения огня, в том числе 19 взрывов неопределенного происхождения. Большинство из них в районе Авдеевки.

В Луганской области за этот период Миссия зафиксировала 204 нарушения режима прекращения огня, в том числе 31 взрыв (30 взрывов неопределенного происхождения и 1 разрыв боеприпаса из вооружения неустановленного типа), большинство из которых произошли 20 февраля к юго-востоку, юго-западу и западу от участка разведения в районе Золотого.

Всего с начала перемирия 27 июля 2020 года СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 10 515 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в одном из подразделений 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского произошел пожар. В результате погибли трое военнослужащих.

РБК-Украина писало, что 22 февраля боевики на Донбассе обстреляли наблюдательный пункт, есть погибший и раненый.

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