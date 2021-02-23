ОБСЄ зафіксувала майже 230 порушень на Донбасі за вихідні

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 229 порушень режиму тиші на Донбасі в ці вихідні. Більшість з них в Луганській області.

Так, у Донецькій області в період з вечора 19 на вечір 21 лютого СММ зафіксувала 25 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 19 вибухів невизначеного походження. Більшість з них в районі Авдіївки.

У Луганській області за цей період Місія зафіксувала 204 порушення режиму припинення вогню, у тому числі 31 вибух (30 вибухів невизначеного походження і 1 розрив боєприпасу з озброєння невстановленого типу), більшість з яких відбулися 20 лютого на південний схід, південний захід і захід від ділянки розведення в районі Золотого.

Всього з початку перемир'я 27 липня 2020 року СММ ОБСЄ не зафіксувала менше 10 515 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.