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ОБСЄ зафіксувала майже 230 порушень на Донбасі за вихідні

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 01:09
ОБСЄ зафіксувала майже 230 порушень на Донбасі за вихідні Фото: СММ ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 229 порушень режиму тиші на Донбасі в ці вихідні. Більшість з них в Луганській області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, у Донецькій області в період з вечора 19 на вечір 21 лютого СММ зафіксувала 25 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 19 вибухів невизначеного походження. Більшість з них в районі Авдіївки.

У Луганській області за цей період Місія зафіксувала 204 порушення режиму припинення вогню, у тому числі 31 вибух (30 вибухів невизначеного походження і 1 розрив боєприпасу з озброєння невстановленого типу), більшість з яких відбулися 20 лютого на південний схід, південний захід і захід від ділянки розведення в районі Золотого.

Всього з початку перемир'я 27 липня 2020 року СММ ОБСЄ не зафіксувала менше 10 515 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, в одному з підрозділів 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського сталася пожежа. В результаті загинули троє військовослужбовців.

РБК-Україна писало, що 22 лютого бойовики на Донеччині обстріляли спостережний пункт, є загиблий і поранений.

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