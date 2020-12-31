ОБСЕ зафиксировала почти 100 нарушений на Донбассе за сутки

В Донецкой области СММ ОБСЕ зафиксировала 58 нарушений режима прекращения огня. Еще 37 нарушений в Луганской области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, большинство нарушений произошло в районах к северу от Широкино и вблизи Донецкой фильтровальной станции. Всего за предыдущий отчетный период зафиксировано 299 таких нарушений.

В Луганской области СММ зафиксировала 37 нарушений режима прекращения огня, включая 10 взрывов неопределенного происхождения, к северу от участка разведения в районе Золотого. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 2 таких нарушения.

Всего с дня достижения договоренностях о перемирии, которое вступило в силу 27 июля, ОБСЕ зафиксировала уже не менее 5 055 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, 28 декабря боевики 13 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация оставалась контролируемой.

Добавим, что 29 декабря в районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военный. Причины его смерти уточняются.