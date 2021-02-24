ОБСЕ сообщила о 88 нарушениях "тишины" на Донбассе за сутки

Специальная миссия ОБСЕ зафиксировала в понедельник, 22 февраля, 88 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, в то же время в Луганской области – ни одного. Почти все нарушения произошли в западном направлении от Петровского.

Об этом говорится в ежедневном в отчете СММ ОБСЕ.

В Донецкой области СММ зафиксировала 88 нарушений режима прекращения огня, в том числе три взрыва неопределенного происхождения.

Все нарушения, кроме одного, произошли в западном направлении от Петровского района Донецка, а также на запад от Александровки.

В Луганской области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня.