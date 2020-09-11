ОБСЕ выделила представителя для инспекции на Донбассе единоразово, - Кравчук

Фото: Леонид Кравчук (facebook.com)

В ОБСЕ согласились предоставить представителя для совместного патрулирования с РФ украинских позиций в рамках одноразового действия. Это было условие украинской стороны.

Об этом сказал Леонид Кравчук во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы не возражаем (против совместного патрулирования - ред.) при одном условии, если там будет представитель ОБСЕ. В ОБСЕ с нами согласились и сказали, что такого представителя предоставят в рамках исключения, как единовременное действие, которое в будущем не будет повторяться", - заметил он.

Кравчук сказал, что к этому вопросу можно будет вернуться только после того, когда подкомиссия ТКГ по безопасности проведет консультации.

"Впервые присутствовал господин Козак - советник Путина. Я был удивлен. Он очень энергично в формате ультиматума сказал, что Украина в конце концов должна решить, или она будет выполнять Минские договоренности, или нет", - рассказал Кравчук.

Кравчук отметил, что российская сторона обвинила Украину в том, что во время режима тишины ВСУ вели инженерные укрепления на позициях. Кравчук добавил, что ОБСЕ версии РФ возражала.

Напомним, инспекция вблизи Шумов была отменена после обстрела.

После этого Украина инициировала срочное заседание ТКГ.

Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа договорилась провести совместную инспекцию.

Кстати, смотрите в новом выпуске "Свободы слова Нестора Шустера" о том, как белорусские оппозиционеры пересекали границу с Украиной и что на самом деле произошло с Марией Колесниковой; почему в некоторых украинских городах открыли школы, несмотря на запрет правительства и что будут изучать школьники, когда наша система образования перейдет в онлайн.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера"

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" первый президент Украины Леонид Кравчук высказался об угрозе национальной безопасности из-за политической конкуренции.

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В том же выпуске жена кандидата в президенты Беларуси Вероника Цепкало предложила нардепу Нестору Шуфричу "забрать Лукашенко себе".

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Еще оппозиционеры заявили, что белорусы не захотят быть частью Российской Федерации.

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Кроме того, Шуфрич и другой парламентарий Алексей Гончаренко устроили горячий спор в эфире программы Шустера.

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Также в эфире рассказали, как Лукашенко грубо нарушил конституцию.

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