ОБСЄ проведе екстрену сесію через удар Росії по Кривому Рогу
Україна ініціювала екстрене засідання ОБСЄ після удару Росії по Кривому Рогу, під час якого загинули 20 мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника України при ОБСЄ та інших міжнародних організаціях у Відні Юрія Вітренка у Facebook.
За його словами, завтра, 8 квітня, скликається надзвичайна спеціальна сесія Постійної ради ОБСЄ, на якій обговорять російський теракт проти дітей і дорослих у Кривому Розі, а також ескалацію російського терору проти цивільних по всій Україні.
"У московської делегації земля горітиме під ногами", - зазначив Вітренко.
Варто зауважити, що Постійна рада ОБСЄ - це основний орган для ухвалення рішень між щорічними засіданнями Ради міністрів. До такого органу входять постпреди всіх 57 держав-учасниць Організації.
Надзвичайну спеціальну сесію скликають для оперативного обговорення кризових або особливо важливих ситуацій у рамках організації.
Удар по Кривому Рогу
Нагадаємо, російські окупанти 5 квітня вдарили балістичною ракетою по житловому мікрорайону Кривого Рогу. Ракета розірвалася в повітрі біля дитячого майданчика. Вона була оснащена касетною бойовою частиною, що призвело до великої кількості жертв.
Станом на зараз відомо, що через російський удар загинули дев'ятеро дітей.
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк розповів, що така атака стала наймасовішим убивством дітей від початку повномасштабної війни.
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