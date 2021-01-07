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В ОБСЄ засудили зіткнення у Вашингтоні

США, Четвер 07 січня 2021 00:40
В ОБСЄ засудили зіткнення у Вашингтоні
Фото: ПА ОБСЄ (flickr.com/photos/oscepa)
Автор: Даша Харченко

У Парламентській асамблеї ОБСЄ засудили заворушення у Вашингтоні. Там закликали поважати демократичні процеси.

Про це йдеться у заяві організації.

В ПА ОБСЄ засудили насильство і "злочинну поведінку прихильників Трампа".

"Сьогоднішні заворушення в Капітолії США, коли протестувальники стикаються з поліцією і намагаються штурмувати будівлю, щоб зупинити офіційний підрахунок голосів колегії вибірників конгресом, є передбачуваним результатом цих нерозважливих спроб президента Трампа підірвати демократичний процес",- говориться в заяві..

При цьому голова ПА ОБСЄ Пітер Баунесс закликав прихильників Трампа визнати результати виборів, а чинного президента проявити повагу до демократичних принципів та правових процедур.

Нагадаємо, зараз у Вашингтоні відбуваються заворушення. Демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу США.

У ході зіткнень э постраждалі як з боку демонстрантів, так і з боку правоохоронців.

Через ситуацію, що склалася, мер Вашингтона ввів комендантську годину, а в місто направили Національну гвардію.

Також РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп записав відеозвернення, в якому просить демонстрантів покинути Капітолій.

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