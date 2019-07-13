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ОБСЕ осудила обстрел здания телеканала "112 Украина"

Новости » Общество    13.07.2019 - 22:10
ОБСЕ осудила обстрел здания телеканала "112 Украина"
Фото: Арлем Дезир (flickr.com Parti socialiste)

В ОБСЕ призвали украинские власти тщательно расследовать нападение

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в субботу, 13 июля, осудил нападение с применением гранатомета на офис телеканала "112 Украина". Об этом сообщает пресс-служба организации. 

"Я осуждаю сегодняшнее нападение на здание телеканала "112 Украина" в Киеве. К счастью, никто не был ранен, но с таким насилием и угрозами в отношении СМИ нельзя мириться. Это недопустимый акт запугивания, который мог привести к серьезным последствиям", - сказал Дезир.

Также он призвал украинские власти тщательно расследовать нападение и привлечь виновных к ответственности. 

Напомним, РБК-Украина писало, что в Киеве ночью субботы, 13 июля, неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания телеканала "112 Украина". В частности, около 4 часов ночи правоохранители получили сообщение о взрыве на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева. Прибыв на вызов, правоохранители обнаружили повреждение фасада здания. На месте происшествия был обнаружен отстрелянный тубус гранатомета.

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Новости Украины ОБСЕАрлем Дезир
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