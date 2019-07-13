ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ОБСЄ засудила обстріл будівлі телеканалу "112 Україна"

Новини » Суспільство    13.07.2019 - 22:10
ОБСЄ засудила обстріл будівлі телеканалу "112 Україна"
Фото: Арлем Дезір (flickr.com Parti socialiste)

В ОБСЄ закликали українську владу ретельно розслідувати напад

Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір в суботу, 13 липня, засудив напад із застосуванням гранатомета на офіс телеканалу "112 Україна". Про це повідомляє прес-служба організації.

"Я засуджую сьогоднішній напад на будівлю телеканалу "112 Україна" в Києві. На щастя, ніхто не був поранений, але з таким насильством та погрозами щодо ЗМІ не можна миритися. Це неприпустимий акт залякування, який міг призвести до серйозних наслідків", - сказав Дезір.

Також він закликав українську владу ретельно розслідувати напад і притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Києві вночі суботи, 13 липня, невідомий вистрілив з гранатомета в фасад будівлі телеканалу "112 Україна". Зокрема, близько 4 години ночі правоохоронці отримали повідомлення про вибух на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва. Прибувши на виклик, правоохоронці виявили пошкодження фасаду будівлі. На місці події був виявлений отстрелянный тубус гранатомета.

Міністри країн ОБСЄ обговорять ситуацію в Україні ОБСЄ засудила анексію Криму та мілітаризацію Чорного моря
Новини України ОБСЄАрлем Дезир
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся