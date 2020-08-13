В ОБСЄ назвали число порушень на Донбасі з початку перемир'я

Всього 262 порушення
З початку домовленості щодо режиму припинення вогню на Донбасі 27 іюляя СММ ОБСЄ зафіксувала 262 порушення. Більшість з них - в Донецькій області.
Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ.
Так, зафіксовано 46 вибухів, два снаряди в польоті, три освітлювальних ракети і 211 черг і пострілів.
Крім того, за останню добу в Донецькій області СММ зафіксувала чотири порушення режиму припинення вогню - постріли з невідомого зброї в районах на північний захід від Горлівки.
У Луганській області Місія зафіксувала одне порушення режиму припинення вогню - постріл зі стрілецької зброї на ділянці на північний захід від ділянки розведення в районі Золотого.
Раніше повідомлялося, що військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об'єднаних сил загинув на Донбасі під час виконання бойового завдання.
Нагадаємо, 12 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню.