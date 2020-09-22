ОБСЕ фиксирует танки и "Грады" боевиков с нарушением линии отвода

На оккупированном Донбассе боевики разместили танки и реактивные системы залпового огня "Град" с нарушением линии отвода. Данные факты свидетельствуют об очередном нарушении перемирия.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что во время наблюдательного полета беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированной территории зафиксировал вооружение с нарушением линии отвода.

В частности, на полигоне в районе Новоселовки Донецкой области выявили 5 танков (Т-72), а недалеко от Хрустального (бывший Красный Луч) Луганской области - 21 реактивную систему залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм).

Кроме того, 19 сентября патруль миссии ОБСЕ обнаружил противопехотную мину (МОН-200) вблизи населенного пункта Молодежное Луганской области.

Украинская сторона отмечает, что эти факты указывают на нарушения достигнутых 22 июля 2020 договоренностей о прекращении огня. Также размещение РСЗО "Град" представляет угрозу для мирных жителей, поскольку при одновременном применении этих установок площадь поражения составит более 30 квадратных километров.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики придерживаются "режима тишины" в течение 22 сентября.

По данным ООН, с начала военного конфликта на Донбассе погибли 3 367 мирных жителей и более 7 тысяч получили ранения.