ОБСЕ не фиксирует нарушений перемирия в Луганской области с 15 октября

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за прошлые сутки не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня. Ранее Миссия зафиксировала нарушение режима прекращения огня в области 15 октября.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В то же время, в Донецкой области Миссия зафиксировала 45 нарушений режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), из которых две третьих произошли в пределах 5 км от Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка).

В течение предыдущего отчетного периода зафиксировано 49 нарушений режима прекращения огня (в том числе 30 взрывов) также вблизи ДФС.

Всего с начала перемирия на Донбассе 27 июня СММ ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 1 832 нарушения режима прекращения огня.

Напомним, на Донбассе 22 октября зафиксировано пять нарушений договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы.

РБК-Украина писало, что в результате войны на Донбассе только на подконтрольных украинскому правительству территориях погибли по меньшей мере 14 тысяч человек.