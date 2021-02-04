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ОБСЕ: на Донбассе в конце января был пик обстрелов после введения "тишины"

Донбасс, Четверг 04 февраля 2021 00:11
ОБСЕ: на Донбассе в конце января был пик обстрелов после введения "тишины"
Фото: Ситуация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

На Донбассе 28 января Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала наибольшее количество обстрелов с момента введения "режима тишины". Среднее число нарушений остается значительно ниже показателей, которые были до введения "перемирия".

Об этом рассказала представительница председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Хайди Грау, передают "Новости Донбасса".

Она призвала стороны урегулировать все открытые вопросы.

На заседании 3 февраля обсуждалась общая ситуация безопасности в зоне конфликта.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Напомним, за минувшие сутки, 2 февраля, боевики восемь раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. При этом вблизи Водяного работал снайпер боевиков.

Кроме того, пророссийские боевики обстреляли в Луганской области беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Также они ограничивали передвижение патрулей СММ.

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