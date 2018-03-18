Рухнувший мост в Майами: число жертв возросло до шести человек

В Майами, штат Флорида, после падения пешеходного моста спасательные службы достали тела еще пятерых человек. Вместе с ними число погибших возросло до шести человек, передает СNN.

Глава полиции Майами-Дейд Хуан Перес сообщил, что власти не ожидают найти дополнительных жертв, но будут продолжать убирать обломки моста в качестве меры предосторожности.

Полиция идентифицировала четырех жертв.

"Тела Роландо Фраги Эрнандес; Освальд Гонсалеса 57 лет; и 53-летний Альберто Ариас были вытащены из обломков в субботу... Наварро Браун был доставлен в больницу раньше и умер там", - пишет издание.

Окончательное количество жертв станет известно только после удаления оставшихся обломков моста.

Полиция сказала, что шесть машин были восстановлены, и по меньшей мере еще два автомобиля остаются в обломках.

Напомним, в американском штате Флорида обрушился пешеходный мост. Мост был недавно построен, его открыли за несколько дней до падения.