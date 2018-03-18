Обвалення мосту в Майамі: кількість жертв зросла до шістьох осіб

В Майамі, штат Флорида, після падіння пішохідного мосту, з-під уламків рятувальні служби дістали тіла ще п'ятьох осіб. Разом з ними число загиблих зросло до шести осіб, передає СNN.

Глава поліції Маямі-Дейд Хуан Перес повідомив, що влада не очікує знайти додаткових жертв, але буде продовжувати прибирати уламки мосту в якості запобіжного заходу.

Поліція ідентифікувала чотирьох жертв.

"Тіла Роландо Фраги Ернандес, Освальд Гонсалеса 57 років, і 53-річного Альберто Аріаса були витягнені з уламків в суботу... Наварро Браун був доставлений в лікарню раніше і помер там", - пише видання.

Остаточна кількість жертв стане відома тільки після видалення уламків мосту.

Поліція сказала, що шість машин були відновлені, і щонайменше ще два автомобіля залишаються в уламках.

Нагадаємо, в американському штаті Флорида обрушився пішохідний міст. Міст був нещодавно побудований, його відкрили за кілька днів до падіння.