Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Обвалення мосту в Майамі: кількість жертв зросла до шістьох осіб

НовиниНадзвичайні події    18.03.2018 - 05:29
Фото: крах моста у Флориді (скріншот з відео СNN)
Фото: крах моста у Флориді (скріншот з відео СNN)

Тіла ще п'ятьох осіб вдалося витягти з-під обваленого мосту у Флориді

В Майамі, штат Флорида, після падіння пішохідного мосту, з-під уламків рятувальні служби дістали тіла ще п'ятьох осіб. Разом з ними число загиблих зросло до шести осіб, передає СNN.

Глава поліції Маямі-Дейд Хуан Перес повідомив, що влада не очікує знайти додаткових жертв, але буде продовжувати прибирати уламки мосту в якості запобіжного заходу.

Поліція ідентифікувала чотирьох жертв.

"Тіла Роландо Фраги Ернандес, Освальд Гонсалеса 57 років, і 53-річного Альберто Аріаса були витягнені з уламків в суботу... Наварро Браун був доставлений в лікарню раніше і помер там", - пише видання.

Остаточна кількість жертв стане відома тільки після видалення уламків мосту.

Поліція сказала, що шість машин були відновлені, і щонайменше ще два автомобіля залишаються в уламках.

Нагадаємо, в американському штаті Флорида обрушився пішохідний міст. Міст був нещодавно побудований, його відкрили за кілька днів до падіння.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
У США обвалився пішохідний міст, є загиблі і постраждалі Влада США вирішила знести школу в Паркленді, де сталася стрілянина
Теги: мост, Майами, обрушение, Флорида
"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії
"На грані зриву": психолог розповів про стан Савченко
"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції
Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф
On Top