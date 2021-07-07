Обрушение жилого дома в Майами: число жертв снова возросло

Как сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, спасатели продолжают разбирать завалы.

"Несмотря на дождь и другие тяжелые погодные условия, мы извлекли из-под завалов еще четырех жертв. Общее подтвержденное число погибших теперь составляет 36", - сказала Кава.

Здание обрушилось утром 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, в дальнейшем спасатели находили только погибших. Без вести пропавшими числятся 109 человек.

Всего в жилом доме было 135 квартир. Обрушилось 55 из них. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида.

Жилой дом был построен 40 лет назад. В 2018 году во время проверки здания специалисты обнаружили признаки серьезного структурного повреждения.