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Обрушение жилого дома в Майами: число жертв снова возросло

Автор: Артур Родивилов

Число жертв в результате обрушение здания 24 июня в Майами продолжает расти. Сейчас известно о 35 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Как сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, спасатели продолжают разбирать завалы.

"Несмотря на дождь и другие тяжелые погодные условия, мы извлекли из-под завалов еще четырех жертв. Общее подтвержденное число погибших теперь составляет 36", - сказала Кава.

Здание обрушилось утром 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, в дальнейшем спасатели находили только погибших. Без вести пропавшими числятся 109 человек.

Всего в жилом доме было 135 квартир. Обрушилось 55 из них. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида.

Жилой дом был построен 40 лет назад. В 2018 году во время проверки здания специалисты обнаружили признаки серьезного структурного повреждения.

Отметим, 2 июля президент США Джо Байден встретился со спасателями и семьями пострадавших от обвала дома в Майами. Встреча проходила три часа, к ней присоединилась первая леди Джил Байден.

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обрушениеМайами