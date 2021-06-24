Обрушение здания в Майами: комиссар сообщил о полусотне пропавших лиц

По словам комиссара округа Хосе Диаса, сейчас 51 человек, который предположительно проживал в этом многоэтажном доме - считается пропавшим.

Как отметил мэр Серфсайда Чарльз Беркетт во время пресконференции, около трети задней части здания - полностью завалена.

Губернатор штата Рон Десантис, со своей стороны, отметил, что пожарно-спасательная служба продолжает поиски безвести пропавших людей.

В частности, глава Серфсайда добавил, что масштабы разрушения массивной конструкции сильно затрудняют работу спасателей.

Напомним, что в результате трагедии погиб как минимум один человек и пострадали тридцать человек, среди которых двое были госпитализированы.