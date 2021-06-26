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Обрушение многоэтажки в Майами: на месте ЧП распространяется пожар

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Майами, Суббота 26 июня 2021 20:41
Обрушение многоэтажки в Майами: на месте ЧП распространяется пожар Фото: на месте обрушения жилого дома в Майами распространяется пожар (twitter.com/MiamiDadeFire)
Автор: Юлия Струк

На месте обрушения многоэтажного жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида) распространяется пожар. Источник распространения не определен.

Об этом сообщает CNN.

По словам главы округа Майами-Дейд Даниэллы Ливайн Кавы, источник распространения огня не определен, он находится глубоко под завалами. Для его локализации выкопали траншеи.

Агентство Associated Press пишет, что ранее мэр города Чарльз Беркетт заявил о возможном возникновении пожара на подземной парковке. По его версии, из поврежденных машин начало выливаться топливо, которое воспламенилось.

До сих пор остается неизвестной судьба 159 человек, которые могли находиться в здании в момент обрушения. Поисковые работы продолжаются.

Как писало РБК-Украина, в пятницу власти Майами (штат Флорида) подтвердили гибель 4 человек в результате обрушения 12-этажного жилого дома.

Так, в ночь на 24 июня многоэтажный жилой дом обрушился в пригороде Майами. Президент США Джо Байден объявил о режиме чрезвычайной ситуации во Флориде.

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