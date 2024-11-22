Обрізали доступ до світових фінансів: голова НБУ про пакет санкцій США проти Москви

Останній пакет санкцій США запроваджений проти 100 суб’єктів фінансового сектору РФ. Серед них близько 50 російських банків, учасники фінансової інфраструктури, а також високопосадовці центрального банку.
Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням його публікацію у Facebook.
"Це один із наймасштабніших санкційних пакетів, запроваджених США до фінансової сфери РФ, а кожен його пункт є результатом невпинних переговорів української команди з санкційною командою США", - написав він.
Пишний звернув увагу, який банк очолює цей список: "Газпромбанк" та його дочірні банки в іноземних юрисдикціях (Швейцарія, ПАР, Гонконг, Кіпр, Люксембург). "Саме цей банк є для Росії одним з основних каналів для розрахунків", - зазначив голова НБУ.
У санкційному переліку десятки фінансових установ. "За результатами аналізу сьогоднішнього пакета можна сказати, що майже всі банки з сотні найбільших за розміром активів фінансових установ Росії вже таргетовані та не мають доступу до світової фінансової системи. Вже можемо спостерігати релізи окремих банків зі списку про зупинку валютних розрахунків", - повідомив Пишний.
Окремо OFAC наголошує на ризиках вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які підтримуватимуть кореспондентські відносини з підсанкційними банками. Додатково джерелом ризику є участь у системі передачі фінансових повідомлень (СПФС - російська альтернатива SWIFT), додав голова НБУ.
Нагадаємо, США 21 листопада розширили санкційний список проти Російської Федерації.
Як зазначила міністр фінансів Джанет Єллен, санкції націлені на найбільший російський банк, який залишився невключеним, а також на десятки інших фінансових установ і посадових осіб у Росії. За її словами, ці масштабні дії ускладнять Кремлю ухилятися від санкцій США та фінансувати та оснащувати свою армію.