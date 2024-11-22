Обрізали доступ до світових фінансів: голова НБУ про пакет санкцій США проти Москви

"Це один із наймасштабніших санкційних пакетів, запроваджених США до фінансової сфери РФ, а кожен його пункт є результатом невпинних переговорів української команди з санкційною командою США", - написав він.

Пишний звернув увагу, який банк очолює цей список: "Газпромбанк" та його дочірні банки в іноземних юрисдикціях (Швейцарія, ПАР, Гонконг, Кіпр, Люксембург). "Саме цей банк є для Росії одним з основних каналів для розрахунків", - зазначив голова НБУ.

У санкційному переліку десятки фінансових установ. "За результатами аналізу сьогоднішнього пакета можна сказати, що майже всі банки з сотні найбільших за розміром активів фінансових установ Росії вже таргетовані та не мають доступу до світової фінансової системи. Вже можемо спостерігати релізи окремих банків зі списку про зупинку валютних розрахунків", - повідомив Пишний.

Окремо OFAC наголошує на ризиках вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які підтримуватимуть кореспондентські відносини з підсанкційними банками. Додатково джерелом ризику є участь у системі передачі фінансових повідомлень (СПФС - російська альтернатива SWIFT), додав голова НБУ.