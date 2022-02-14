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Образовательный процесс продолжается. МОН призывает не паниковать и не верить фейкам

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Украина, Понедельник 14 февраля 2022 16:48
Образовательный процесс продолжается. МОН призывает не паниковать и не верить фейкам Фото: МОН призывает не паниковать и не верить фейкам (Міністерство освіти і науки)
Автор: РБК-Украина

В Министерстве образования и науки призывают украинцев сохранять спокойствие и не сеять панику, на фоне угрозы вторжения России в Украину. В МОН уверяют, образовательные учреждения продолжают свою работу в обычном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра образования Сергея Шкарлета в Telegram-канале.

По словам Шкарлета, на данный момент в соцсетях и СМИ распространяется значительное количество сообщений дезинформационного содержания, что приводит к паническим настроениям в обществе. Он отмечает, что нужно трезво анализировать все, что звучит сегодня в информационном пространстве нашей страны и за ее пределами.

"Отмечаю, что учебные заведения по-прежнему продолжают свою работу в привычном режиме, образовательный процесс продолжается и никаких решений о его приостановке нет! Формат обучения в разных регионах зависит исключительно от уровня эпидбезопасности", - написал он и призывал доверять только официальной информации.

Напомним, митрополит Епифаний обратился к украинцам во "время беспокойства и угрозы развертывания полномасштабной войны со стороны России" и напомнил тексты молитв за Украину, за наших воинов, за победу правды и справедливый мир.

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МОН Сергей Шкарлет
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