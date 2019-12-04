Образование будущего: состоялась конференция Academy Day

Образование будущего: на форуме ICU обсудили, как нужно учиться в XXI веке 28 ноября в Fedoriv Hub состоялась заключительная часть Украинского Финансового Форума 2019 - конференция Academy Day.



Организаторами мероприятия выступили финансовая группа ICU и Киевская школа экономики. На Academy Day топ-менеджеры крупных корпораций, госчиновники и выпускники топовых университетских программ Украины и мира обсуждали, нужно ли профессионалам дополнительное образование и как не прогадать с выбором профессии для своих детей.



"Вместе с очень быстрым развитием технологий в мире кардинально меняется выбор актуальных профессий и методов обучения. Нужно ли нам снова учиться? Что для этого выбрать - университет, MBA или онлайн-образование? Есть ли смысл инвестировать в образование команды? Как лучше организовать образование детей? Эти вопросы важны для каждого из нас независимо от возраста и профессии, поэтому в этом году мы решили сделать эксперимент и впервые посвятить теме образования часть нашего ежегодного финансового форума", - рассказал Константин Стеценко, учредитель ICU.



Ключевым спикером мероприятия стал Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и почетный президент Kyiv School of Economics. Г-н Милованов посвятил свое выступление достижению интеллектуального суверенитета Украины. "Ученые - последний бастион общества перед популистами. Но в Украине ученые пока не стали лидерами мнений. Они наблюдают и комментируют нашу реальность, но не двигают общество вперед", - прокомментировал он. По словам министра, копировать "интеллектуальный фундамент" государства у других стран опасно, поэтому нужно инвестировать в развитие украинской науки и образования. Это совпадает с точкой зрения учредителей ICU Макара Пасенюка и Константина Стеценко, которые уже несколько лет являются меценатами Kyiv School of Economics и CFA Institute Research Challenge, поддерживая развитие современного экономического образования в Украине.



"Все участники нашего форума сошлись в едином мнении, что украинские экономические ВУЗы, в большинстве своем, выпускают "сырых" специалистов. Украинское экономическое образование не готовит людей к реальной работе, обучая их только теории, часто устаревшей. Наша цель - помочь сломать эту практику. Это волнует нас как граждан, предпринимателей и родителей, ведь тема образования касается нас всех», - прокомментировал Макар Пасенюк, учредитель ICU и член Совета директоров Киевской школы экономики.



Справка ICU – международная финансовая группа с тремя ключевыми направлениями деятельности: торговля ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги и управление активами. Занимает первое место в Украине по объему торговли облигациями внутреннего государственного займа и размеру активов инвестиционных и пенсионных фондов под управлением. Общая сумма активов под управлением группы – более 500 млн долларов. Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.