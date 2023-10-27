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Образилися на забор? Росія розірвала з Фінляндією прикордонне співробітництво

П'ятниця 27 жовтня 2023 15:54
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Образилися на забор? Росія розірвала з Фінляндією прикордонне співробітництво Ілюстративне фото: Росія розірвала з Фінляндією прикордонне співробітництво (pixabay_com)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація заявила, що розриває угоду про прикордонну співпрацю з Фінляндією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство ТАСС.

За даними ЗМІ, послу Фінляндії в РФ вручено дипломатичну ноту, в якій зазначається, що відповідно до статті 14 цієї угоди вона припинить свою дію через 90 днів, тобто з 24 січня 2024 року.

Зокрема у Росії заявили про розрив торговельно-економічних і міжрегіональних зв'язків, прямих контактів між громадянами, а також дискримінацію росіян за ознакою національного походження в питаннях видачі в'їзних віз.

Ймовірно, така реакція РФ викликана тим, що днями у Фінляндії було завершено будівництво тестової ділянки загородження на східному кордоні з РФ. Як пояснили фінські прикордонники, огорожа є найсучаснішою з точки зору забезпечення безпеки кордонів.

Відносини між Фінляндією та Росією після початку війни в Україні

Нещодавно повідомлялось, що уряд Фінляндії планує прийняти кілька законодавчих проектів, які зможуть заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості.

Також уряд Фінляндії хоче полегшити конфіскацію квартир, що належать росіянам. Значна частина нерухомості пустує, а з її власниками неможливо зв'язатися.

Також стало відомо, що Митниця Фінляндії розпочала понад 660 розслідувань випадків порушення санкцій, запроваджених ЄС щодо Росії. Всі вони зафіксовані після 24 лютого 2022 року.

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