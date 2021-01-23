Обратно в ТРЦ и рестораны: Украина выходит из январского локдауна

Фото: локдаун в Украине (РБК-Украина)

Январский локдаун в Украине заканчивается и уже с понедельника, 25 января, ограничения смягчат. В частности, возобновят работу ТРЦ, кафе и рестораны. Подробнее о том, какие ограничения будут действовать после локдауна - в материале РБК-Украина.

Массовые мероприятия

В садиках и школах разрешается проведение концертов, но лишь при участии одной группы и без зрителей.

Банкеты и мастер-классы проводить запрещено.

Концерты и спортивные мероприятия разрешены, но лишь при участии 20 человек с дистанцией в 1,5 метра.

Проведение дискотек и работа ночных клубов запрещена.

Культура

Музеи и галереи могут работать, но с ограничением - один человек на 10 кв. метров.

Кинотеатры и театры работают с ограничением по числу мест - заполненность зала допускается лишь на 50%.

Транспорт

Перевозка пассажиров осуществляется лишь по числу сидячих мест.

Все пассажиры в транспорте должны быть в масках.

Кафе и рестораны

За одним столом может находиться лишь 4 человека, а растояние между столами - два метра.

В заведениях сотрудники должны быть в масках, на полу должна быть разметка.

Кафе и рестораны не могут работать после 23:00 вечера и до 07:00 утра. Расчетные операции проводятся до 22:00.

Граница

Иностранцы не могут въехать в Украину без страховки.

Религия

В помещении церкви должно быть не больше одного человека на пять квадратных метров, на улице - дистанция в полтора метра.

Общество

Украинцы находясь на улице должны иметь при себе документы.

Запрещается самовольно покидать места изоляции или обсервации.

Запрещается посещать места временного содержания, пунктов пребывания иностранцев и пунктов размещения беженцев.

Запрещается посещение заведений соцзащиты.

Образование

Работа заведение образования разрешается, но не больше 20 групп и при условии, что на изоляции не находится 50 и более процентов учеников и персонала.

Отели

Разрешается работа отелей, реабилитационных центров и санаториев.

Спорт и здоровье

Работа спортзалов и фитнес-центров разрешена, но лишь при условии - один человек на 20 кв. метров.

Плановая госпитализация запрещена, но есть исключения: палиативная помощь, роды, онкозаболевания, неотложная помощь.

Напомним, январский локдаун начался в Украине 8 января и продолжается до 24 января включительно. С 25 января в Украине возобновляются ограничения, действовавшие в декабре 2020 года.