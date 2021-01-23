Обратно в ТРЦ и рестораны: Украина выходит из январского локдауна
Украина, Суббота 23 января 2021 16:11
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Фото: локдаун в Украине (РБК-Украина)
Январский локдаун в Украине заканчивается и уже с понедельника, 25 января, ограничения смягчат. В частности, возобновят работу ТРЦ, кафе и рестораны. Подробнее о том, какие ограничения будут действовать после локдауна - в материале РБК-Украина.
Массовые мероприятия
- В садиках и школах разрешается проведение концертов, но лишь при участии одной группы и без зрителей.
- Банкеты и мастер-классы проводить запрещено.
- Концерты и спортивные мероприятия разрешены, но лишь при участии 20 человек с дистанцией в 1,5 метра.
- Проведение дискотек и работа ночных клубов запрещена.
Культура
- Музеи и галереи могут работать, но с ограничением - один человек на 10 кв. метров.
- Кинотеатры и театры работают с ограничением по числу мест - заполненность зала допускается лишь на 50%.
Транспорт
- Перевозка пассажиров осуществляется лишь по числу сидячих мест.
- Все пассажиры в транспорте должны быть в масках.
Кафе и рестораны
- За одним столом может находиться лишь 4 человека, а растояние между столами - два метра.
- В заведениях сотрудники должны быть в масках, на полу должна быть разметка.
- Кафе и рестораны не могут работать после 23:00 вечера и до 07:00 утра. Расчетные операции проводятся до 22:00.
Граница
- Иностранцы не могут въехать в Украину без страховки.
Религия
- В помещении церкви должно быть не больше одного человека на пять квадратных метров, на улице - дистанция в полтора метра.
Общество
- Украинцы находясь на улице должны иметь при себе документы.
- Запрещается самовольно покидать места изоляции или обсервации.
- Запрещается посещать места временного содержания, пунктов пребывания иностранцев и пунктов размещения беженцев.
- Запрещается посещение заведений соцзащиты.
Образование
- Работа заведение образования разрешается, но не больше 20 групп и при условии, что на изоляции не находится 50 и более процентов учеников и персонала.
Отели
- Разрешается работа отелей, реабилитационных центров и санаториев.
Спорт и здоровье
- Работа спортзалов и фитнес-центров разрешена, но лишь при условии - один человек на 20 кв. метров.
- Плановая госпитализация запрещена, но есть исключения: палиативная помощь, роды, онкозаболевания, неотложная помощь.
Напомним, январский локдаун начался в Украине 8 января и продолжается до 24 января включительно. С 25 января в Украине возобновляются ограничения, действовавшие в декабре 2020 года.