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Назад до ТРЦ і ресторанів: Україна виходить з січневого локдауна

Україна, Субота 23 січня 2021 16:11
Назад до ТРЦ і ресторанів: Україна виходить з січневого локдауна
Фото: локдаун в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Січневий локдаун в Україні закінчується і вже з понеділка, 25 січня, обмеження пом'якшать. Зокрема, відновлять роботу ТРЦ, кафе і ресторани. Детальніше про те, які обмеження будуть діяти після локдауна - в матеріалі РБК-Україна.

Масові заходи

  • У садочках і школах дозволяється проведення концертів, але лише за участю однієї групи і без глядачів.
  • Бенкети та майстер-класи проводити заборонено.
  • Концерти і спортивні заходи дозволені, але лише за участю 20 осіб з дистанцією в 1,5 метра.
  • Проведення дискотек і робота нічних клубів заборонена.

Культура

  • Музеї та галереї можуть працювати, але з обмеженням - одна людина на 10 кв. метрів.
  • Кінотеатри та театри працюють з обмеженням по числу місць - заповненість залу допускається лише на 50%.

Транспорт

  • Перевезення пасажирів здійснюється лише за кількістю сидячих місць.
  • Всі пасажири в транспорті повинні бути в масках.

Кафе і ресторани

  • За одним столом може перебувати лише 4 людини, а відстань між столами - два метри.
  • У закладах співробітники повинні бути в масках, на підлозі повинна бути розмітка.
  • Кафе і ресторани не можуть працювати після 23:00 вечора і до 07:00 ранку. Розрахункові операції проводяться до 22:00.

Кордон

  • Іноземці не можуть в'їхати в Україну без страховки.

Релігія

  • У приміщенні церкви повинно бути не більше однієї людини на п'ять квадратних метрів, на вулиці - дистанція в півтора метра.

Суспільство

  • Українці перебуваючи на вулиці повинні мати при собі документи.
  • Забороняється самовільно залишати місця ізоляції або обсервації.
  • Забороняється відвідувати місця тимчасового утримання, пунктів перебування іноземців та пунктів розміщення біженців.
  • Забороняється відвідування закладів соцзахисту.

Освіта

  • Робота заклад освіти дозволяється, але не більше 20 груп і за умови, що на ізоляції не знаходиться 50 і більше відсотків учнів і персоналу.

Готелі

  • Дозволяється робота готелів, реабілітаційних центрів і санаторіїв.

Спорт і здоров'я

  • Робота спортзалів і фітнес-центрів дозволена, але лише за умови - одна людина на 20 кв. метрів.
  • Планова госпіталізація заборонена, але є винятки: паліативна допомога, пологи, онкозахворювання, невідкладна допомога.

Нагадаємо, січневий локдаун почався в Україні 8 січня і триває до 24 січня включно. З 25 січня в Україні поновлюються обмеження, що діяли в грудні 2020 року.

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