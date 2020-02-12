Обращение к Президенту, Премьер-министру и Генеральному прокурору Украины о защите бизнеса от медийного киллерства и недобросовестной конкуренции!

Мы, Строительная группа "Синергия", социально ответственная компания, которая платит налоги, строит детские сады, школы, дороги, помогает десяткам медицинских, детских и социальных проектов города - обращаемся к высшему руководству государства с фактами применения информационных атак, медийного буллинга и несправедливого очернение нашего предприятия бизнес-оппонентами.

При этом информационный террор оппонентов направлен не только на нас, но и на сотрудников правоохранительных органов. Таким образом, они пытаются заложить в правоохранителей "хроническое" отрицательное отношение к нашей компании. Об этом свидетельствуют десятки примеров. Приведем последний из них.

10 февраля 2020 Алексей Зиневич, бизнесмен, которого ассоциируют с выделением земельных участков на подставных лиц и позиционирующий себя как общественный деятель, опубликовал материал под названием "Как "реформированная" прокуратура с судьями сливает резонансные дела: свежий пример незаконных застроек Ирпеня ".

Таким образом Зиневич, который является фигурантом уголовных дел по незаконному выделению земли, пытается дискредитировать наше предприятие с прокуратурой и судами, что видно из названия его сообщения.

В тексте статьи он поставил под сомнение решение Печерского районного суда города Киева относительно снятия ареста с земель, где ведется строительство жилого комплекса "Синергия Сити" Строительной группой "Синергия". Кроме того, автор говорит о том, что ГАСК признало строительство на пойме реки Ирпень незаконным, а застройка несет в себе экологическую угрозу для региона, поскольку земельный участок имеет особенно ценное сельскохозяйственное значение (городской совет не имел права менять целевое назначение под застройку).

Официально публикуемые возражения, в качестве доказательств информационной манипуляции, уже превратилась в травлю.

Во-первых, следует начать с того, что земельный участок, где ведется строительство вышеуказанного ЖК и школы "Синергия", входит в границы г.. Ирпень, которые были определены 28 октября 1968 Решением исполкома Киевского областного Совета депутатов трудящихся № 791. Это было задолго до принятия Земельного кодекса Украины от 25 октября 2001 и Закона Украины "О землеустройстве" от 22 мая 2003 года. В связи с чем, Ирпенский городской совет имел полное право на изменение целевого назначения земельного участка на многоквартирную застройку в соответствии с законодательством Украины и своих полномочий.

Во-вторых, в рамках генерального плана города, принятого в 2012 году, этот земельный участок был отнесен к категории "жилая застройка". Данный генеральный план получил положительные выводы всех государственных учреждениях.

В-третьих, согласно Заключению исследования указанных земель ИВПиМ НААН, земельный участок, где ведется строительство ЖК "Синергия Сити", на сегодня является непригодным для ведения сельскохозяйственной деятельности в связи с тем, что за почти 70 лет торфяные почвы в процессе их осушения и сельскохозяйственного использования подверглись существенной трансформации, которая проявилась в уменьшении ее мощности - истощение из-за уплотнения, осадки и срабатывания (минерализация, выветривания и т.д.), а также из-заз ежегодных торфяных пожаров. Также в вышеупомянутом исследовании эксперты пришли к выводу, что застройка поймы реки Ирпень положительно повлияет на экологическую безопасность региона и даст возможность спасти р. Ирпень от заболачивания, и, как следствие, исчезновение с карты Украины.

В-четвертых, ГАСК, в соответствии со своими функциями, определенными законодательством Украины, не имеет полномочий "признавать застройку незаконной". Мандат на принятие таких решений в Украине имеет исключительно суд. ДАБИ, в пределах своих полномочий, может отозвать лицензию на строительство в случае выявления нарушений в виде несоответствия конкретной застройки требованиям законодательства Украины. На сегодня лицензия на строительство ЖК "Синергия Сити" действует.

В-пятых, арест - это превентивная мера на время осуществления следственных действий, он не определяет правовой статус застройки. Снятие ареста решением Печерского районного суда г. Киева с земель, где ведется строительство ЖК "Синергия Сити" и школы "Синергия", является вполне законным и ожидаемым.

Дело в том, что под псевдоактивизмом кроется, вероятно, недобросовестная конкуренция. К примеру, Строительная группа "Синергия" существенно пополняет бюджет города. Кроме того, компания построила и передала городу детский сад "Колибри" на 230 детей и сейчас ведет строительство школы "Синергия" в районе ЖК "Синергия Сити" на 1200 детей.

Таким образом, манипуляция фактами и распространение неправдивой информации является ничем иным, как инструментом недобросовестной конкуренции.

Мы подадим иск в суд за клевету. Однако сегодняшнее законодательство и судебная практика не дают возможности оперативно опровергнуть неправдивую информацию.

Поэтому просим правоохранительные органы быть максимально внимательными к "чернушникам" и обратить внимание на их свидетельства нарушения закона.

Просим центральную власть сделать все возможное для того, чтобы честный бизнес имел законные основания привлекать к ответственности тех, кто откровенно занимается медийным киллерством!