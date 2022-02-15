ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обращение Байдена по Украине: в Белом доме назвали темы

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 15 февраля 2022 20:59
Обращение Байдена по Украине: в Белом доме назвали темы Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент США Джо Байден сегодня выступит с обращением по Украине. В частности, он предоставит последнюю информацию о событиях, связанных с Украиной, но не будет объявлять о новой политике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в Twitter.

"Джо Байден расскажет о ситуации на местах, о шагах, которые мы предприняли, о действиях, которые мы готовы предпринять, о том, что поставлено на карту для США и всего мира, и как это может повлиять на нас дома", - написала она.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден выступит с краткими замечаниями по ситуации в Украине и России.

"Он подтвердит, что Соединенные Штаты по-прежнему открыты для дипломатии высокого уровня в тесной координации с нашими союзниками, опираясь на многочисленные дипломатические пути, которые мы и наши союзники и партнеры предложили России в последние месяцы. Соединенные Штаты по-прежнему считают, что дипломатия и деэскалация - лучший путь вперед, но готовы к любому сценарию", - говорится в сообщении Белого дома.

Ранее сообщалось, что Байден сегодня выступит с обращением по поводу ситуации вокруг Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Соединенные Штаты Америки Вторжение России в Украину
NEWS
Путин об отсрочке вступления Украины в НАТО: ничего не меняет, хотим решить сейчас
Путин об отсрочке вступления Украины в НАТО: ничего не меняет, хотим решить сейчас
DAILY
Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится