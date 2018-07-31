Не обращаю внимания на бой с Поветкиным, - Джошуа

Британец хочет поединок против чемпиона WBC Уайлдера

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа признался, что его главной целью является поединок против чемпиона WBC в этом весе Деонтея Уайлдера, несмотря на то, что осенью ему предстоит защита титулов против российского боксера Александра Поветкина. Об этом сообщает ESPN.

"Мой бой против Уайлдера - лучший в нашем весе. Он, а не поединок с Поветкиным. Переговоры по бою с Уайлдером еще продолжаются. Я буду зол, если он не состоится. Мне нужен большой бой. Я не обращаю внимания на Поветкина. Я перешагну через него. Мне нужны сильные соперники. По Уайлдеру - дата и место боя уже известны. За последние семь месяцев я узнал, что он хочет и чего - нет в контракте на бой", - цитирует издание Джошуа.

Напомним, что бой Джошуа - Поветкин пройдет 22 сентября на арене "Уэмбли".